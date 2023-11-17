23
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فيكتوريا بيكهام وميغان ماركل تتشاركان هذا الأمر
Lebanon 24
17-11-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ايلول الماضي، أطلقت مصممة الأزياء الإنجليزية، فيكتوريا بيكهام، أول خط عطر لها على الإطلاق، ضم ثلاثة عطورٍ للجنسين، ويحمل كل عطر منها معنى شخصياً، ويستحضر ذكريات مؤثرة في حياة المصممة.
ومن بين هذه العطور، كان عطر «San Ysidro Drive»، الذي كشفت فيكتوريا أنه يذكرها برحلتها الصحية، في عالم الاستشفاء بالطاقة.
Advertisement
وفي هذا الشأن، كتبت فيكتوريا في حسابها على «إنستغرام»: «(San Ysidro Drive) يجسد الوقت الذي عشنا فيه في ماليبو بلوس أنجلوس. أحمل ذكريات جميلة عن هذا الوقت، كنت أركز على رفاهيتي، وتعلم التأمل، والعديد من الرحلات إلى الكريستال وممارسة الطاقة الكريستالية».
وفي الماضي، ظهرت ميغان ماركل، وهي تستمتع بوقتها مع صديقيها: ماركوس أندرسون، وهيذر دوراك، خلال وجود زوجها الأمير هاري في حفل تتويج والده الملك، بينما ترتدي قلادة «Clarity Retreat»، وهي من تصميم مايا برينر، بالتعاون مع أبيجيل سبنسر.
وقد صُنعت هذه القلادة البلورية من كوارتز شفاف مقطوع يدوياً، وتُعرف بأنها أقوى مضخم طاقة على مستوى العالم، وتصفها العلامة التجارية بأنها «الشيء الذي يساعدك على رؤية طريقك، خلال أي تحديات». (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
02:45 | 2023-11-17
17/11/2023 02:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث فني عريق بانتظار جمهور لبنان.. فنانة كبيرة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت
Lebanon 24
حدث فني عريق بانتظار جمهور لبنان.. فنانة كبيرة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت
00:09 | 2023-11-17
17/11/2023 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"ورقة ميدانية" يخسرها "حزب الله".. هل سيُصبح "قائد طوفان الأقصى"؟
Lebanon 24
"ورقة ميدانية" يخسرها "حزب الله".. هل سيُصبح "قائد طوفان الأقصى"؟
03:00 | 2023-11-17
17/11/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند الـ10.30 صباحاً.. إليكم ما فعله "حزب الله"!
Lebanon 24
عند الـ10.30 صباحاً.. إليكم ما فعله "حزب الله"!
04:07 | 2023-11-17
17/11/2023 04:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه
07:24 | 2023-11-17
17/11/2023 07:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2023-11-17
رد فعل غير متوقع لاحمد فهمي بعد طلاقه من هنا الزاهد.. هذا ما فعله (صورة)
01:54 | 2023-11-17
مقدمة البرامج أنابيلا هلال تتحوّل إلى "فاشينيستا".. هذا ما تفعله على "السوشيل ميديا"! (صور)
00:09 | 2023-11-17
حدث فني عريق بانتظار جمهور لبنان.. فنانة كبيرة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت
16:00 | 2023-11-16
نجمة تركية ترفض الإعلان لشركة عقارات.. ما السبب؟
14:00 | 2023-11-16
إطلالة محمد رمضان "الأنثوية" تعرضه للسخرية.. شاهدوا ملابسه المرصعة بالكريستال (صورة)
11:00 | 2023-11-16
بعد حصوله على لقب "الرجل الأكثر جاذبية لعام 2023"... النجم الأميركي: الفضل لزوجتي!
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
17/11/2023 18:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
17/11/2023 18:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
17/11/2023 18:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24