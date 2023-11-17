فيكتوريا بيكهام وميغان ماركل تتشاركان هذا الأمر

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في ايلول الماضي، أطلقت مصممة الأزياء الإنجليزية، فيكتوريا بيكهام، أول خط عطر لها على الإطلاق، ضم ثلاثة عطورٍ للجنسين، ويحمل كل عطر منها معنى شخصياً، ويستحضر ذكريات مؤثرة في حياة المصممة.ومن بين هذه العطور، كان عطر «San Ysidro Drive»، الذي كشفت فيكتوريا أنه يذكرها برحلتها الصحية، في عالم الاستشفاء بالطاقة.وفي هذا الشأن، كتبت فيكتوريا في حسابها على «إنستغرام»: «(San Ysidro Drive) يجسد الوقت الذي عشنا فيه في ماليبو بلوس أنجلوس. أحمل ذكريات جميلة عن هذا الوقت، كنت أركز على رفاهيتي، وتعلم التأمل، والعديد من الرحلات إلى الكريستال وممارسة الطاقة الكريستالية».وفي الماضي، ظهرت ميغان ماركل، وهي تستمتع بوقتها مع صديقيها: ماركوس أندرسون، وهيذر دوراك، خلال وجود زوجها الأمير هاري في حفل تتويج والده الملك، بينما ترتدي قلادة «Clarity Retreat»، وهي من تصميم مايا برينر، بالتعاون مع أبيجيل سبنسر.وقد صُنعت هذه القلادة البلورية من كوارتز شفاف مقطوع يدوياً، وتُعرف بأنها أقوى مضخم طاقة على مستوى العالم، وتصفها العلامة التجارية بأنها «الشيء الذي يساعدك على رؤية طريقك، خلال أي تحديات». (زهرة الخليج)