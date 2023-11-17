كلمات غير لائقة.. فنانة شهيرة تتعرّض لهجوم كبير بعد بث مباشر

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قالت الفنانة المصرية مها أحمد في بثّ مباشر على السوشيال ميديا مع مواطنها الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة: "يا خدّامات بطلوا كفاية... أي خدّامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة... إحنا عملنا اللي علينا ورّينا آخركم إيه يا بعدة"... قبل أن تصفهن بـ"العاهرات".وتعرّضت أحمد لحملة انتقادات لاذعة بسبب كلماتها التي وُصفت بـ"غير اللائقة"، ما دفعها إلى الطلب من زميلها خفاجة إغلاق خاصية التعليقات والردود.وتحدثت مها أحمد وهادي خفاجة في البثّ عن فرص العمل المحدودة، واعتماد شركات الإنتاج والمحطات التلفزيونية الكبرى، على نجوم محددين وترك الآخرين يعانون البطالة.