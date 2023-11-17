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فنون ومشاهير
هل انسحبت بطلات "أولاد الحاج متولي" من الموسم الجديد؟
Lebanon 24
17-11-2023
|
23:00
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إنتشرت أخبار عن انسحاب الفنانات رانيا يوسف ونرمين الفقي ومي سليم من المشاركة في مسلسل "أولاد الحاج متولي".
وكشف المؤلف حسين مصطفى محرم خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، حقيقة انسحاب النجمات الثلاث من المشاركة في بطولة المسلسل، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، قائلاً: "الفنانة نرمين الفقي لم تعتذر عن المسلسل، وهي على اتصال دائم بي".
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وأضاف: "الفنانة رانيا يوسف أؤكد أننا لم نعرض عليها المسلسل أبداً علشان توافق أو تعتذر، وطبعاً يشرّفني تبقى موجودة في العمل، ومفيش حد راح له الورق واعتذر. الفنانة مي سليم كانت مرشحة لدور غير أدوار وفاء عامر أو نرمين الفقي، وكانت حابة الدور جداً، لكن حصل خلاف على أمور مادية، إلى جانب ارتباطها بتعاقدات على مسلسلات أخرى حالت دون وجودها معنا، وكنا نتمنى تفضل في المسلسل".
من جهتها، قالت الفنانة وفاء عامر خلال اللقاء إن المسلسل ليس استكمالاً للمسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي": ""أولاد الحاج متولي" ليس امتداداً لمسلسل "عائلة الحاج متولي" للفنان الراحل نور الشريف". وأضافت: "أولاد الحاج متولي" يناقش صراع الأبناء على منزلهم، وأن البيت سيظل قائماً لأهله ولكل شخص فلسطيني ومصري".
المصدر:
لها
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