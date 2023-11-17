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فنون ومشاهير
زوجته تصغره بـ 30 سنة: بعدما ظهرت وهي مُنهارة تتهمه بطردها من المنزل.. أول تعليق من مايز البياع
Lebanon 24
17-11-2023
|
23:30
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بعد اتهام زوجته ليندا زرقا له بتعنيفها وطردها من المنزل، في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو ان الفنان مايز البياع اختار التزام الصمت.
وبحسب مصدر خاص لـ"فوشيا" فإن البياع "لن يبادر للدفاع عن نفسه على الرغم من الحروب التي تشن ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يرفض المتاجرة بمشاعر وكرامة الناس".
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ولم تقتصر اتهامات ليندا للبياع عند حد التعنيف والطرد، إذ ادّعت أنه قام بخِداعها وتشويه صورتها، حيث كشفت عن تخلي الجميع عنها بعد إصرارها على الزواج منه، رغم معارضة أهلها هذا القرار كونها أصغر منه بحوالي 30 عاما.
وأضافت الزوجة في الفيديو، الذي ظهرت خلاله وهي منهارة: "ما إلي مأوى ما إلي حدا، من وراك أهل ما بقى عندي حدا، انت عم تذلني وما عم تقبل تطلقني".
وهاجمته مستخدمة عبارات قاسية، وقالت: "مايز البياع أنت أكبر إنسان وسخ عرفته بحياتي، أنا شايفة ناس مخباية بتيابها، شايفة ناس ما بتقدّر النعمة، أصغر منك بـ30 سنة، شايفة ناس ملعّبة بتبيّن بالوجه ملاك ومن جوّا شيطانة، بس مش متلك أنت".
وتساءلت كيف استطاع التمثيل عليها وعلى عائلتها؟ وتوجهت إليه بالقول: "كيف بتتصيّد كل كلمة لصالحك بيكون الحق معي فيها؟ كيف بتحاول تشوّه صورتي وتفتري علي؟".
واختتمت زوجة البياع حديثها بالقول: "تارك مرتك وزاتتها بالشارع، تركت بيت أهلي بفضلك أنت! رح احكي للعالم القصة من أولها لآخرها، لأن هالمرة ما بقى فارقة معي شي، أنا طلبت الطلاق من شهر، وبعدك بتتمقطع فيّ لتذلّني برا البيت، لتذلّني برا بيت أهلي".(فوشيا)
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