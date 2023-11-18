Advertisement

فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير ينتقد تبرع الفنانين بأجور حفلاتهم لأطفال غزة.. ويُبرر!

Lebanon 24
18-11-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1131660-638358796927642848.jpg
Doc-P-1131660-638358796927642848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى الفنان وائل جسار استغرابه الشديد من بعض الفنانين الذين يحييون حفلاتهم للتبرع بمبالغ مالية من أجل غزة، معقبا: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس".
 
Advertisement
 
 
 
 
 
وتابع وائل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج free time، للإعلامية يارا أحمد والذي يعرض عبر فضائية "هي": "أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من أيدينا".

وأضاف جسار قائلًا: "أقل واجب أعمله أنا أو غيرى اتجاه غزة هو إلغاء حفلات الغناء لأن مشاهد موت الأطفال والشباب توجع القلب.. مين له نفس يغني ويفرح ويرقص".

وتابع: "ربنا يهد إسرائيل وينصر فلسطين وشعبها.. أنا عملت أغنيتين لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي".(البوابة)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2023-11-18
03:00 | 2023-11-18
02:00 | 2023-11-18
23:30 | 2023-11-17
23:00 | 2023-11-17
15:51 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24