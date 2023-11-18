فنان لبناني شهير ينتقد تبرع الفنانين بأجور حفلاتهم لأطفال غزة.. ويُبرر!

أبدى الفنان وائل جسار استغرابه الشديد من بعض الفنانين الذين يحييون حفلاتهم للتبرع بمبالغ مالية من أجل غزة، معقبا: "أطفال غزة مش محتاجين فلوس".

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وتابع وائل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج free time، للإعلامية يارا أحمد والذي يعرض عبر فضائية "هي": "أطفال غزة مش محتاجين فلوس محتاجين وقفة رجل شجاع عايزين فعل مش كلام.. لأن فلسطين بتموت وبتروح من أيدينا".



وأضاف جسار قائلًا: "أقل واجب أعمله أنا أو غيرى اتجاه غزة هو إلغاء حفلات الغناء لأن مشاهد موت الأطفال والشباب توجع القلب.. مين له نفس يغني ويفرح ويرقص".



وتابع: "ربنا يهد إسرائيل وينصر فلسطين وشعبها.. أنا عملت أغنيتين لغزة ولكل الوطن العربي وأي حاجه بنعملها لغزة مش بتكفي".(البوابة)







