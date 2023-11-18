23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
اعلامي شهير يحتفل بزفاف نجله خالد.. والعروس كاتبة معروفة (صور)
Lebanon 24
18-11-2023
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل الإعلامي عمرو أديب والاعلامية لميس الحديدي بزفاف نجلهما خالد على الكاتبة فرح الطوخي في حفل ضم عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.
Advertisement
ولم يكن هناك اي حضور لاهل الفن والاعلام.
المصدر: لها
مواضيع ذات صلة
قتل زوجته وصهره في حفل زفاف.. ما هو الدافع وراء تصرفه؟
Lebanon 24
قتل زوجته وصهره في حفل زفاف.. ما هو الدافع وراء تصرفه؟
18/11/2023 19:54:35
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "كريستال" تدخل القفص الذهبي قريبا.. هذا موعد زفافها (فيديو)
Lebanon 24
بطلة "كريستال" تدخل القفص الذهبي قريبا.. هذا موعد زفافها (فيديو)
18/11/2023 19:54:35
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تألقت بزفاف شقيقها بفستان ذهبي.. شاهدوا إطلالة بطلة "كريستال" في السعودية (صور)
Lebanon 24
بعدما تألقت بزفاف شقيقها بفستان ذهبي.. شاهدوا إطلالة بطلة "كريستال" في السعودية (صور)
18/11/2023 19:54:35
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت في غاية الجمال.. ستيفاني عطالله بإطلالة مستوحاة من الرومانيين في زفاف شقيقها
Lebanon 24
بدت في غاية الجمال.. ستيفاني عطالله بإطلالة مستوحاة من الرومانيين في زفاف شقيقها
18/11/2023 19:54:35
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو اديب
زفاف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2023-11-17
17/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوك الأبراج الأكثر حظاً في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
ملوك الأبراج الأكثر حظاً في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2023-11-18
18/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يكشف مفاجآت عن"حزب الله".. ماذا عرضت أميركا على تل أبيب؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يكشف مفاجآت عن"حزب الله".. ماذا عرضت أميركا على تل أبيب؟
14:01 | 2023-11-17
17/11/2023 02:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!
Lebanon 24
قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!
13:28 | 2023-11-17
17/11/2023 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته تصغره بـ 30 سنة: بعدما ظهرت وهي مُنهارة تتهمه بطردها من المنزل.. أول تعليق من مايز البياع
Lebanon 24
زوجته تصغره بـ 30 سنة: بعدما ظهرت وهي مُنهارة تتهمه بطردها من المنزل.. أول تعليق من مايز البياع
23:30 | 2023-11-17
17/11/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:52 | 2023-11-18
ظهرت بقميص "مثير" على السرير.. فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها داخل غرفة النوم (فيديو)
11:00 | 2023-11-18
عبد المنعم عمايري: أبكي وأموت كل يوم مئة مرة
04:00 | 2023-11-18
بعد أنباء عن خلاف كبير بينها وبين زوجها ألين خلف تخرج عن صمتها.. هذا ما قالته (صورة)
03:00 | 2023-11-18
الإعلامي تمام بليق يستفز محاوره.. وسعر سيارته الفارهة يُفاجئ الجمهور (فيديو)
02:00 | 2023-11-18
ماذا يجري بين نادين نسيب نجيم وممثل سوري شهير؟
01:00 | 2023-11-18
فنان لبناني شهير ينتقد تبرع الفنانين بأجور حفلاتهم لأطفال غزة.. ويُبرر!
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
18/11/2023 19:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24