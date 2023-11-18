اعلامي شهير يحتفل بزفاف نجله خالد.. والعروس كاتبة معروفة (صور)

احتفل الإعلامي عمرو أديب والاعلامية لميس الحديدي بزفاف نجلهما خالد على الكاتبة فرح الطوخي في حفل ضم عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

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ولم يكن هناك اي حضور لاهل الفن والاعلام.