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فنون ومشاهير

اعلامي شهير يحتفل بزفاف نجله خالد.. والعروس كاتبة معروفة (صور)

Lebanon 24
18-11-2023 | 07:15
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احتفل الإعلامي عمرو أديب والاعلامية لميس الحديدي بزفاف نجلهما خالد على الكاتبة فرح الطوخي في حفل ضم عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.
 
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ولم يكن هناك اي حضور لاهل الفن والاعلام.
المصدر: لها
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عمرو اديب

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