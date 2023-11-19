للمرة الاولى... "الهضبة" يغني "يا قمر" قبل طرحها ويشعل الاجواء في دبي (فيديو)

أشعل الفنان عمرو دياب حفله الذي أحياه مساء السبت في دبي، وقدم خلاله أغنيته الجديدة "قمر" للمرة الأولى مع جمهوره، والتي من المقرر طرحها نهاية العام الحالي.

وتتضمن كلمات أغنية "قمر": "يا قمر لو في اتنين منِّك، حيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات، لو كان في اربعة منك، انا حبّ اربع مرات، ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات، ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات، بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش اخوات".





والأغنية الجديدة من كتابة الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.





كما قدم "الهضبة" خلال الحفل الذي أحياه على مسرح "كوكاكولا أرينا" مجموعة من الأغاني المميزة التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع، من بينها "أنت الحظ" و"لو اتساب" و"يوم تلات" و"شكرًا من هنا لبكرة" وغيرها.







وكان المفاجئ للحضور خلال الحفل إطلالة دياب بعدما ظهر بزي صيفي باللون الأسود كشف عن ذراعيه بالكامل.

وأعلن دياب قبل أيام قليلة أنه سيتبرع بجزء من العائدات لتقديم المساعدات لأطفال غزة وعائلاتهم، ضمن حملة "تراحم - من أجل غزة"، وهي حملة إماراتية لإغاثة المتضررين من الحرب في القطاع.

وجاء الموعد الجديد للحفل بعد أن كان مقررا في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي، لكن عمرو دياب أعلن تأجيله حينها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، جراء الأحداث في غزة.

وعلق دياب وقتها عبر حسابه في إنستغرام: "تضامنا مع الأحداث المؤلمة في غزة، تم تأجيل حفل الفنان عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة".

كما جاء قرار تأجيل الحفل بعد ساعات قليلة من تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، دعما للشعب الفلسطيني الذي يعاني من نقص في كافة المواد الغذائية والطبية.