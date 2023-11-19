Advertisement

فنون ومشاهير

على أنغام "أنا دمي فلسطيني"... باسم يوسف يرقص الدبكة في سيدني (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2023 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1132055-638359874124971136.jpg
Doc-P-1132055-638359874124971136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ الإعلامي المصري باسم يوسف جمهوره في سيدني الأسترالية بأدائه رقصة الدبكة الفلسطينية على أنغام "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف.
وقبل بدء الرقصة طلب يوسف من الحضور إخراج هواتفهم، وتصوير ما يحصل، ونشره على نطاق واسع.
واختار يوسف اختتام عرض الـ"ستاند آب كوميدي" في دار الأوبرا بمدينة سيدني بهذه المفاجأة التي أثارت حماسة قرابة 2000 شخص من جمهوره.

 
 
Advertisement
 
سيدني آخر محطات أستراليا
 
 
وشهد عرض باسم يوسف في سيدني إقبالاً كبيراً من جانب أبناء الجالية العربية والمهاجرين من خلفيات ثقافية متنوعة.
وتألق يوسف بأدائه الكوميدي باللغة الإنجليزية، وتقديمه رواية فكاهية حول التحديات التي واجهها كمهاجر عربي ومسلم في الولايات المتحدة، كاشفاً عن بدايات رحلته في عالم الكوميديا.
وقدم باسم يوسف عروضاً في مناطق فيكتوريا وكوينزلاند، قبل اختتام جولته الناجحة في أستراليا بعرض دار الأوبرا في سيدني.


كواليس لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان
 
 
على صعيد آخر، اعتبر الإعلامي باسم يوسف على هامش حضوره معرض الشارقة الدولي للكتاب في 11 تشرين الثاني الجاري، مقابلته مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان في بداية الأمر أشبه بالانتحار، كاشفا عن رفضه الظهور مرتين قبل تغيير رأيه.
وأكد يوسف تكوين ثلاثة فرق لجمع المعلومات من الباحثين الأكاديميين، مضيفا: "كنت أعمل بجهد لأحضر نفسي، كوني سأظهر لأشرح قضية مفهومة بشكل خاطئ في الغرب، وهنا وجدت أن علي أن أكسر الإيقاع المعتاد والمشحون، وألا أمنحه المساحة لقول كل ما لديه، لذلك اضطر أن يترك لي مساحتي، وعرفت حينها كيف أتحدث وأوصل فكرتي إلى العالم".
وأشار إلى أنه تعلم من المقابلتين، على المستوى الشخصي، أهمية أن يتخلص المرء من تأثير الإيغو الخاص به، وكيف يمنح الآخر مساحته، وأن تضع نفسك مكانه لتتمكن من فهم وجهة نظره والتعامل معها بهدوء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:40 | 2023-11-19
00:38 | 2023-11-19
00:11 | 2023-11-19
16:01 | 2023-11-18
13:54 | 2023-11-18
12:52 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24