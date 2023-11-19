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فنون ومشاهير

في "موسم الرياض"... "من أول دقيقة" تجمع إليسا ورامي جمال (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:40
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أحيَّت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا جماهيريًا على خشبة مسرح محمد عبده ارينا، ضمن فعاليات "موسم الرياض" شاركها فيه مواطنها الفنان وائل كفوري، وأشعلت الأجواء بتقديم أشهر أغانيها القديمة والحديثة، كما فاجأت الجمهور، بظهور خاص للفنان المصري رامي جمال.
 
وصعدت إليسا على خشبة المسرح على أنغام أغنيتها "بتمايل على الـBeat"، متألقةً بفستان ذهبي قصير من قماش الترتر البرَّاق، فيما تميَّز بأكمامه الطويلة وقصة "أوف شولدر".
 
 
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وفاجأت إليسا جمهورها بمشاركة الفنان المصري رامي جمال، في ديو غنائي أغنية "من أول دقيقة"، وهي من ألحانه، والتي قدمتها على شكل ديو غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد. كما تعاون الفنانان على أداء عدة أغاني من بينها "على حس حكايتنا"، التي لحنها وكتبها لها في عام 2021، والتي لاقت إعجاب الجماهير والحضور.


على صعيد آخر، أعلنت إليسا عن تأجيل طرح ألبومها الغنائي لبداية العام المقبل، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
 
وصرَّحت إليسا في لقاء خلال تواجدها في مقر شركة "روتانا" في المملكة العربية السعودية مؤخراً: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين". 
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