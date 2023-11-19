هشام حداد: لهذا السبب أنا الأعلى أجراً في الإعلام

أكد مقدّم البرامج والممثل هشام حداد، أنه قادر على تمرير رسائل فيها خطوط حمراء، والحديث عن المحرمات المجتمعية بذكاء، دون مساءلة قانونية.



وأوضح حداد أن ما جعله ذكيًا إلى هذا الحدّ؛ هو الخبرة التي تجاوزت الـ15 عامًا في الظهور عبر برامج تلفزيونية في الكوميديا السوداء، ومجال "الستاند أب كوميدي".

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وأوضح حداد أن ما جعله ذكيًا إلى هذا الحدّ؛ هو الخبرة التي تجاوزت الـ15 عامًا في الظهور عبر برامج تلفزيونية في الكوميديا السوداء، ومجال "الستاند أب كوميدي".

وأضاف أنه ساهم برفع سقف حريّة الكوميديا في برامج "التوك شو" مثل برنامج "لوول" الذي اعتمد على النكت، وأحيانا "الشتائم"، أو التهكم في الشأن العام.



وأكد حداد أنه شخص غير متنمر، بل يقدم برامج تلفزيونية تهكمية موجودة منذ الخمسينيات في الخارج، وكل شخص يتعاطى مع الشأن العام عرضة للتهكم والانتقاد.

وأشار إلى أنه من الأعلى أجرًا في الإعلام نسبة إلى خبرته الطويلة في هذا المجال، وتمكنه من تحقيق النجاح لمحطات التلفزيون. (فوشيا)