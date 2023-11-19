ما حقيقة إصابة الفنان الشهير بمرض خطير ونقله للعناية المركّزة؟

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف حقيقة إصابة زوجها الفنان جمال عبد الناصر، بأزمة صحية ونقله للعناية المركزة بسبب إصابته بمرض خطير.



وقالت الكاشف إن زوجها بحالة جيدة وذهب للمستشفى لإجراء فحوصات عادية.

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وأضافت: "حالته ليست خطيرة، لكنه أصيب بدور برد ودخلنا المستشفى لإجراء فحوصات لكن هو كويس الحمدلله وخد الأدوية ومشينا". (لها)