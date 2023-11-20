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فنون ومشاهير

نسخة معربة من المسلسل التركي الأشهر "العشق الممنوع.. ومُفاجأة باسم البطل! (صور)

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:15
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ترددت أنباء مؤخرا عن وجود نسخة معربة عن المسلسل التركي الأشهر "العشق الممنوع"، الذي لقي شهرة كبيرة في الوطن العربي حين عرض قبل 20 عامًا.

وأفادت بعض التقارير، أن العمل سيجمع نخبة من نجوم سوريا ولبنان، إذ من المحتمل أن يجسد الممثل اللبناني نيكولا معوض دور "مهند"، الذي جسد دوره النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، كما ستحل الفنانة السورية كندا حنا مكان الفنانة بيرين سات بشخصية "سمر".
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كما سيجسد الفنان السوري عباس النوري دور "عدنان بيك"، وسلمى المصري شخصية "فيروز خانم"، فيما ستلعب الفنانة دلع نادر شخصية "نهال"، أما بالنسبة للفنانة اللبنانية ريتا حرب ستلعب دور "بيسان" شقيقة سمر.
 
 
 
 
 
 
ومن المعروف أن مسلسل "العشق الممنوع" واحد من أيقونات الدراما التركية، الذي ما زال يحقق النجاح الكبير.(فوشيا)

 

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