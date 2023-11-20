فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته (فيديو وصور)

احتفل الفنان المصري محمد أبو داوود بزفاف ابنته منة، في أجواء عائلية ضمت الأهل والأصدقاء وغاب عنها نجوم الفن.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأبو داود وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أنغام أغنية "بنت أبويا" للفنانة هنا إبراهيم يسري. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأبو داود وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أنغام أغنية "بنت أبويا" للفنانة هنا إبراهيم يسري.