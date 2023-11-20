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فنون ومشاهير
فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته (فيديو وصور)
Lebanon 24
20-11-2023
|
08:00
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احتفل الفنان المصري محمد أبو داوود بزفاف ابنته منة، في أجواء عائلية ضمت الأهل والأصدقاء وغاب عنها نجوم الفن.
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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأبو داود وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أنغام أغنية "بنت أبويا" للفنانة هنا إبراهيم يسري.
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A post shared by @hm.films
المصدر: لها
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