Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته (فيديو وصور)

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1132475-638360809958881183.jpg
Doc-P-1132475-638360809958881183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل الفنان المصري محمد أبو داوود بزفاف ابنته منة، في أجواء عائلية ضمت الأهل والأصدقاء وغاب عنها نجوم الفن.
 
Advertisement


وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأبو داود وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أنغام أغنية "بنت أبويا" للفنانة هنا إبراهيم يسري.
 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:45 | 2023-11-20
10:24 | 2023-11-20
10:15 | 2023-11-20
08:37 | 2023-11-20
07:30 | 2023-11-20
04:14 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24