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فنون ومشاهير
مفاجآة غير متوقعة لجمهور مسلسل الخائن
Lebanon 24
20-11-2023
|
10:45
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بدأت حلقات مسلسل الخائن في تصدر نسب المشاهدة عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية ومحطة الـأم بي سي. وحلقة تلو الأخرى، نجح المسلسل في أن يصنع حالة من الجدل فور إنتهاء الحلقة، ولكن ماذا عن النسخة الأصلية لمسلسل الخائن التي عرضت لأول مرة في بريطانيا وليست تركيا؟
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تحت عنوان Doctor foster كانت النسخة الأصلية الأولى لدراما مسلسل الخائن الشهيرة في بريطانيا. ففي عام ٢٠١٥ أنتجت محطة الـ أم بي سي أول نسخة من مسلسل الخائن، وقام ببطولته سوران جونز بشخصية الزوجة وبيرتي كارفل في شخصية الزوج الخائن، وقدم المسلسل على مدار جزأين بعد نجاح العمل وتحقيق نسب مشاهدة غير متوقعة.
عشرة نسخ
ويبدو أن نجاح النسخة الإيطالية شجعت أكثر من دولة على تقديم نسخة درامية خاصة بها إذ شهد عام ٢٠١٩ تقديم ثلاث نسخ من المسلسل بداية من فرنسا التي قدمت العمل تحت عنوان "غير مخلص"،ونسخة هندية بعنوان "بدون حب"،أما النسخة الروسية فهو بإسم "قل الحقيقة".
وهناك العديد من النسخ الأخرى؛ إذ أنتجت فلبين نسختها الخاصة بعنوان "نذر الزواج المكسور"، وبنفس العام قدمت إندونيسيا نسختها الدرامية من العمل باسم "الغامض".
أما اليابان، فقدمت دراما يابانية قوية تحمل عنوان "عندما ينفصل الزوجان"، والمفاجآة هو تحقيق النسخة الكورية من المسلسل والتي حملت اسم "عالم المتزوجين" من العمل أعلى نسب مشاهدة منذ تقديم المسلسل حتى وقتنا الحالي .
أما النسخة التركية والتي حملت إسم الخائن فقدمت على مدار موسمين عام ٢٠٢٠وهي النسخة التي تقدم حالياً بشكلها العربي في النسخة العربية لأبطاله سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب ومرام علي عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية. (نواعم)
المصدر: نواعم
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