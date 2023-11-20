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فنون ومشاهير

شاكيرا تنجو من عقوبة السجن!

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:15
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غَُرمت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة مع السلطات الإسبانية، لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.

ووصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو (12.5 مليون جنيه إسترليني) بين عامي 2012 و2014.
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وحضرت النجمة البالغة من العمر 46 عامًا، ببدلة وردية ونظارة شمسية، إلى المبنى قبل الساعة 10:00 صباحًا، وأرسلت قبلة للمتفرجين قبل أن تتوجه إلى درجات المحكمة وتختفي داخل المبنى، وبدت هادئة ومسترخية.

وسرعان ما أُعلن عن التوصل إلى تسوية، حيث قبلت شاكيرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.

وفي بيان لها عقب المحاكمة، أصرت على أنها بريئة لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بإنقاذ أطفالها من "رؤية والدتهم تضحي بصحتها".

وقالت: "أنا معجبة بشدة بأولئك الذين يحاربون الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، الفوز الحقيقي اليوم هو الحفاظ على وقتي لأطفالي وحياتي المهنية".

وتابعت ملكة البوب اللاتينية: "أحتاج إلى تجاوز التوتر والخسارة العاطفية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، والتركيز على الأشياء التي أحبها وعلى الفرص القادمة في مسيرتي المهنية، بما فيها جولتي العالمية القادمة وألبومي الجديد".

وانتقدت شاكيرا أيضًا السلطات الإسبانية لملاحقتها، قائلة إن قضيتها مماثلة لقضايا أخرى قامت فيها السلطات بملاحقة "رياضيين وغيرهم من الأفراد البارزين". وأكدت شاكيرا إن مثل هذه الحالات تستنزف "طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات طويلة". (فوشيا)   

المصدر: فوشيا
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