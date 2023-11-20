Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة زواج أديل من ريتش بول؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1132661-638361218058276350.png
Doc-P-1132661-638361218058276350.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المغنية البريطانية أديل أخيرًا زواجها من الوكيل الرياضي الأميركي ريتش بول، بعد فترة طويلة من التكهنات.


وخلال مقابلة في برنامج "شاتي مان"، أشارت أديل البالغة من العمر 35 عاما إلى بول باعتباره زوجها، وقالت: "لقد تزوجت.. لقد فعلناها. لقد تم ذلك في كابري. لقد كان صغيرًا جدًا. كان مجرد شيء خاص بيننا. لقد كان رائعًا".
Advertisement


وترتبط أديل بعلاقة غرامية مع الوكيل الرياضي ريتش بول (41 عاماً) منذ عامين، وسبق أن خرجا للإعلان عن علاقتهما في تموز عام 2021 خلال جلوسهما بجوار بعضهما في إحدى مباريات كرة السلة بالدوري الأميركي للمحترفين NBA.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:21 | 2023-11-21
13:16 | 2023-11-20
10:45 | 2023-11-20
10:24 | 2023-11-20
10:15 | 2023-11-20
08:37 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24