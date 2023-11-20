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فنون ومشاهير
ما حقيقة زواج أديل من ريتش بول؟
Lebanon 24
20-11-2023
|
23:00
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أعلنت المغنية البريطانية أديل أخيرًا زواجها من الوكيل الرياضي الأميركي ريتش بول، بعد فترة طويلة من التكهنات.
وخلال مقابلة في برنامج "شاتي مان"، أشارت أديل البالغة من العمر 35 عاما إلى بول باعتباره زوجها، وقالت: "لقد تزوجت.. لقد فعلناها. لقد تم ذلك في كابري. لقد كان صغيرًا جدًا. كان مجرد شيء خاص بيننا. لقد كان رائعًا".
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وترتبط أديل بعلاقة غرامية مع الوكيل الرياضي ريتش بول (41 عاماً) منذ عامين، وسبق أن خرجا للإعلان عن علاقتهما في تموز عام 2021 خلال جلوسهما بجوار بعضهما في إحدى مباريات كرة السلة بالدوري الأميركي للمحترفين NBA.
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