ممثل شهير بطل مسلسل "للموت" بنسخته التركية.. تعرفوا إليه (صورة)

تم الإعلان رسميا عن انضمام الممثل التركي الشهير إبراهيم تشيليكول لبطولة النسخة التركية من مسلسل "للموت" الذي سيبدأ تصويره في شباط 2024.



واكتفى الحساب الرسمي لقناة "كنال د" بنشر صورة تشيليكول، وعلق عليها: "أهلاً بعودتك مجددًا إبراهيم"، حيث سيجسد شخصية هاكان، فيما لم يعرف أي دور سيجسد من العمل بنسخته العربية.

ولغاية الآن لم يتم تحديد بطلة المسلسل التي ستجسد شخصية دانييلا رحمة، فيما وقع الاختيار على النجمة شيفال سام - Şevval Sam، لتأدية دور "سحر"، وهي الشخصية التي قدمتها الممثلة ماغي بو غصن واستطاعت أن تحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.



وتعد شيفال سام من أبرز نجمات الدراما التركية وهي مغنية أيضًا، وقد شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل: "التفاح الحرام" و"العهد".



كما تم اختيار سردار قوزلكلي لإخراج المسلسل بالنسخة التركية، ومن أعماله السابقة "حكايتنا"، "العشق الفاخر" و"وجع القلب".(فوشيا)





