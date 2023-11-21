صور نادر.. شاهدوا أحدث لقطات لكاميرون دياز مع ابنتها وزوجها

Advertisement

بدت النجمة كاميرون دياز في لقطات مصوّرة وهي تحمل ابنتها راديكس في نزهة عائلية نادرة مع زوجها بنجي مادن في مونتيسيتو.والتقطت الكاميرات صورًا لكاميرون وهي تستعد لوضع طفلتها الصغيرة، التي ستبلغ من العمر أربع سنوات الشهر المقبل، في المقعد الخلفي لسيارتها ذات الدفع الرباعي السوداء.بدت نجمة Charlie’s Angels أنيقة بشكل غير رسمي في طقم أسود بالكامل، أما مادن، فارتدى قبعة بيسبول سوداء وهودي وبنطلون.