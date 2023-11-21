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فنون ومشاهير

صور نادر.. شاهدوا أحدث لقطات لكاميرون دياز مع ابنتها وزوجها

Lebanon 24
21-11-2023 | 15:18
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بدت النجمة كاميرون دياز في لقطات مصوّرة وهي تحمل ابنتها راديكس في نزهة عائلية نادرة مع زوجها بنجي مادن في مونتيسيتو.


والتقطت الكاميرات صورًا لكاميرون وهي تستعد لوضع طفلتها الصغيرة، التي ستبلغ من العمر أربع سنوات الشهر المقبل، في المقعد الخلفي لسيارتها ذات الدفع الرباعي السوداء.
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بدت نجمة Charlie’s Angels أنيقة بشكل غير رسمي في طقم أسود بالكامل، أما مادن، فارتدى قبعة بيسبول سوداء وهودي وبنطلون.


 
 
المصدر: فوشيا
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