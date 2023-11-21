اختارت الابتعاد عن الوسط الفني.. ما هي شروط الفنانة القديرة للمشاركة في أي عمل جديد؟

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كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري سبب غيابها وعدم مشاركتها في أي عمل فني خلال الفترة الماضية، وقالت: "كنت راجعة قريب وكان عندي حاجة كانت حلوة أوي لكن مفيش نصيب، مبقاش الزمن بتاعنا اللي بيقدّر الاحترام، زمان كان في الالتزام بالكلمة".وعن شروطها لقبول العمل، قالت العمري خلال لقائها ضمن برنامج "عرب وود": "لازم يكون عمل رائع ومقنع ومحترم ويحمل رسالة مهمة للناس".