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فنون ومشاهير

اختارت الابتعاد عن الوسط الفني.. ما هي شروط الفنانة القديرة للمشاركة في أي عمل جديد؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري سبب غيابها وعدم مشاركتها في أي عمل فني خلال الفترة الماضية، وقالت: "كنت راجعة قريب وكان عندي حاجة كانت حلوة أوي لكن مفيش نصيب، مبقاش الزمن بتاعنا اللي بيقدّر الاحترام، زمان كان في الالتزام بالكلمة".
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وعن شروطها لقبول العمل، قالت العمري خلال لقائها ضمن برنامج "عرب وود": "لازم يكون عمل رائع ومقنع ومحترم ويحمل رسالة مهمة للناس".
المصدر: لها
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