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وصف باكس، نجل براد بيت، والده بالتبني بأنه "حقير من الطراز العالمي" لجعل أطفاله الأربعة "يرتجفون من الخوف"، وذلك بالعودة لمنشور شاركه عبر حسابه في "إنستغرام" بمناسبة عيد الأب لعام 2020.ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، نشر باكس عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة لبراد بيت يحمل جائزة الأوسكار، وأرفقها برسالة مليئة بالكره والحقد، كتب فيها: "عيد أب سعيد لهذا العالم !! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير".وأضاف: "ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك. لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي لأنك غير قادر على القيام بذلك".واختتم باكس رسالته: "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا.. يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما، عيد أب سعيد، أيها الإنسان الفظيع!!!"