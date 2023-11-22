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فنون ومشاهير

شاركها بطولة مسلسل.. فنان مصري عن أداء ياسمين صبري: "جمالها غالب على موهبتها"

Lebanon 24
22-11-2023 | 01:00
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علق الفنان المصري جميل برسوم على زميلته ياسمين صبري وأدائها قائلاً "جمالها غالب على موهبتها"، مشيراً إلى أن الجمهور يرى شكلها قبل أن يتعرف على موهبتها.

واعتبر الفنان أن هذا الأمر سلاح ذو حدين، قائلاً إن "الجمهور حينما يشعر بالشبع من جمال الفنانة يريد بعدها أن يرى الموهبة الخاصة به في التمثيل".
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واعتبر أن "الممثلة في حال امتلكت الجمال إلى جوار الموهبة يعد هذا أمرا جيدا للغاية، ولكن في حال لم تكن هناك موهبة لن يرى الجمهور إلا صورة حلوة فقط لسيدة جميلة، وسواء تحدثت أم لم تتحدث لن يشكل ذلك أي فارق"، حسب رأيه.

لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك بعض المخرجين الذين يلجأون إلى الاستعانة بالممثلات الجميلات "دون أن تكون لديهن الموهبة". واعتبر أن هذا ما فعله المخرج خالد يوسف في مسلسله الأخير "سره الباتع"، حينما "لجأ إلى ممثلة جميلة دون أن تملك الموهبة"، ولكنه لم يذكر اسمها.

وقال برسوم إن "كل فتاة جميلة ترغب في أن تكون ممثلة"، لكنه أشاد كثيراً بموهبة الممثلة المصرية حنان مطاوع وأدائها.

تجدر الإشارة إلى أن برسوم شارك ياسمين صبري قبل 4 أعوام في بطولة مسلسل "حكايتي".
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