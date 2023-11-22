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فنون ومشاهير

بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبح النجم العالمي بروس ويليس (صور)

Lebanon 24
22-11-2023 | 00:31
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بعد غياب أطل النجم العالمي بروس ويليس، مؤخرًا، وذلك بعد تشخيص إصابته بمرض الخرف.

ففي آذار الماضي ، أعلنت عائلة ويليس أنه تم تشخيص إصابة النجم بالخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وهو شكل غير شائع من الخرف يسبب تدهورًا في السلوك والشخصية واللغة.
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وتم تصوير الممثل، البالغ من العمر 68 عامًا، وهو جالس على مقعد الراكب في سيارته، وكان يرتدي "هودي سوداء خلال النزهة.
 
 
 
 
 
 
 
وفي الشهر الماضي، شارك "جلين جوردون كارون"، مبتكر المسلسل الكوميدي "Moonlighting" الذي صنع نجومية ويليس في الثمانينيات زيارته لنجم السينما خلال مرضه.

وقال جلين في مقابلته مع PageSix "أعتقد أنه تعرف عليَّ في أول دقيقة إلى 3 دقائق، إنه لا يتحدث تمامًا، لقد كان قارئًا نهمًا، ولم يكن يتباهى بذلك، وهو الآن لا يقرأ أبدًا".

وكشف جلين، الذي أنشأ أيضًا برنامج "Medium"، أن "كل تلك المهارات اللغوية لم تعد متاحة له، ومع ذلك فهو لا يزال بروس".

ويحظى بروس، حاليًا، برعاية زوجته إيما هيمينغ، التي أنجب منها ابنتيه الصغيرتين "مابيل" البالغة من العمر 11 عامًا، و"إيفلين" ذات الأعوام الـ 9. ولديه أيضًا 3 بنات بالغات من زوجته السابقة "ديمي مور". (فوشيا)








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