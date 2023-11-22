اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا الى عريسها علي سعد (صورة)

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أعلنت الاعلامية عبير شرارة عن زواجها من السيد علي سعد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث أطلت بالابيض الى جانب عريسها وكتبت: "وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ".الحمدلله على كل شيء".