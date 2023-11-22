بعد بقائه عامين في الغيبوبة.. ممثل شهير يعلن وفاة شقيقه وهكذا نعاه (صور)

بعد بقائه لمدة عامين تقريباً في غيبوبة ووضعه في العناية المركزة، أعلن الفنان المصري شريف رمزي وفاة شقيقه "صلاح".



وكتب رمزي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، قائلاً: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

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وكان رمزي قد كشف منذ عدة أيام عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه، مؤكداً أن حالته مستمرة في التدهور، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء.



وقال شريف إن شقيقه لا يزال في غيبوبة بالمستشفى، وأن حالته الصحية صعبة جداً، ولم يستجب للعلاج، قائلاً: "ادعو له الحالة صعبة جداً ومفيش تطور".



وأكد شريف رمزي أن الأسرة استسلمت للأمر الواقع، ورضيت بقضاء الله، لكنهم مستمرون بالدعاء له، حيث إن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة إلهية، مؤكداً: "إحنا استسلمنا لقدرنا وراضيين، لكن أتمنى ربنا يشفيه ويرجع لنا من تاني، هو محتاج معجزة، لأن حالته غير مستقرة، يوم تتحسن ويوم بتسوء... ربنا معاه ويتولاّه".(لها)



