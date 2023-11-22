"Hold Your Fire"... كاظم الساهر يصرخ بوجه العدوان على غزة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، عن موعد طرح أغنيته باللغة الإنجليزية "Hold Your Fire"، التي يقدمها دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، بوجه العدوان الهجمي الصهيوني على قطاع غزة، يوم غد الخميس 23 تشرين الثاني، مؤكداً أن اختيار تقديم الأغنية باللغة الإنجليزية، يأتي بغرض إيصال النداء إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.

ونشر الساهر عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، صورة لطفل باللونين الأبيض والأسود، أعرب خلالها عن حزن ومأساة أهالي قطاع غزة بطريقة مؤثرة، وكتب قائلا: "بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، يقدم كاظم الساهر أغنية HoldYourFire من تلحينه، تهدف هذه المبادرة إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية".

وأضاف الساهر، أن الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، كما سيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

واختتم الساهر منشوره معلناً عن موعد طرح الأغنية، وترجمتها باللغة العربية "أوقفوا إطلاق النار": "موعد إطلاق الأغنية هو يوم الخميس، 23 تشرين الثاني".





حزن الساهر



وكان الفنان كاظم الساهر قد أعرب مؤخراً عن حزنه بسبب الأحداث المؤلمة في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكثر من 45 يوماً، مما تسبب باستشهاد آلاف المواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء، وقال عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في منصة "إنستغرام": "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية التي يدفع ثمنها الأبرياء"، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وتمنى في ختام حديثه انتهاء المشاهد المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وأن يعم السلام والأمل الجميع.



كواليس تحضيره للأغنية



وفي وقت سابق، أعلن الساهر عن إنتاجه أغنية "Hold Your Fire"، التي تدعو إلى إنهاء الحرب المدمرة في غزة، وبحسب ما نشره عبر "إنستغرام"، تعاون في إنتاج العمل مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، في إطار السعي المتواصل لدعم أهالي غزة بكل ما أوتي من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب.

وقال إنه سيتم التبرع بعائدات بث الأغنية لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالات: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، بالإضافة إلى برنامج الأغذية العالمي.

وأغنية "Hold Your Fire" هي من ألحان وفكرة كاظم الساهر، وكلمات توم لو، وتوزيع ميشال فاضل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.