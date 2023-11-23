عناق رومنسي بين نجمين تركيين شهيرين في دبي.. والممثلة أطلّت بظهر مكشوف (صور)

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شارك الموسيقي التركي إردال شاهين صورة رومانسية تجمع الثنائي الشهير نسليهان أتاغول وزوجها الممثل قادير دوغلو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، أرفقها بعبارة: "إنهما سعيدان اليوم".وتظهر نسليهان في الصورة تعانق زوجها بحب مغمضة العينين، فيما احتضنها الأخير بحميمية، فيما يأتي ذلك بعد المطبات التي عانتها علاقتهما الزوجية بسبب شائعات الخيانة.وتألقت نسليهان في أمسيتها الشاعرية في دبي مرتديةً فستانًا صيفيًّا بطبعات على شكل ورود وأوراق أشجار، فيما تميَّز بفتحة ظهر طويلة. بينما بدا دوغلو وسيمًا مرتديًا بدلة سوداء بالكامل نسَّقها مع قميص أسود فتح أزراره العلوية.