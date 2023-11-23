الحكم على الفنان محمد رمضان بالسجن

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حكمت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة في محافظة الجيزة في القاهرة على الفنان محمد رمضان بالحبس سنة غيابيا، بعد إدانته بترويج أخبار كاذبة عن البنك التجاري الدولي "cib".وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابة الشخصي، إنه تلقى، اتصالا هاتفيا من موظف في أحد المصارف الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدا "أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده".وقالت مصادر قضائية لصحيفة "المصري اليوم": إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدي القضايا، وأن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة المصرف بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولي cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض. (العربية)