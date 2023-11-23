Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 23 عاماً... هل يعود جيم كاري في "غرينش 2"؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1133660-638363571877781203.jpg
Doc-P-1133660-638363571877781203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الشائعات الأخيرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل، لا يخطط نجم الكوميديا الأميركي جيم كاري للعودة إلى شخصية غرينش "لص عيد الميلاد"، التي قدمها منذ 23 عاماً، في فيلم حي من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز.
Advertisement

وفند المكتب الإعلامي لكاري، كل ما يُنشر في الإعلام، وعبر مواقع التواصل، تكملة الفيلم الأساسي "How the Grinch Stole Christmas" واشتراط شركة الإنتاج وجود كاري في الجزء الجديد.

ورفض المتحدث باسم"يونيفرسال بيكتشرز" الرد على أسئلة "بيبول" الأميركية عن مشروع جديد لشخصية "غرينش"، وشرط مشاركة كاري في الفيلم.

وأعلن كاري خلال الترويج لفيلمه "Sonic the Hedgehog 2" في 2022، النسخة الحية من اللعبة الإلكترونية "سونيك"، تقاعده من  التمثيلي بعد ما يقرب من أربعة عقود.

وأوضح آنذاك لبرنامج Access Hollywood، أن عودته مرهونة بـ "نص معجزة" قادر على جذبه وإعادته إلى  التصوير ليقدم عملاً جديداً يتناسب مع تاريخه الفني.

وأكد أنه في هذه السن يحب حياته، الموزعة بين الرسم والهدوء، وأنه اكتفى بما قدّمه، ويريد أن يتفرغ لأمور تُغنيه على الصعيد النفسي والشخصي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-11-23
13:15 | 2023-11-23
11:20 | 2023-11-23
08:35 | 2023-11-23
08:00 | 2023-11-23
06:40 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24