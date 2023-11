بعد 23 عاماً... هل يعود جيم كاري في "غرينش 2"؟

Advertisement

رغم الشائعات الأخيرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل، لا يخطط نجم الكوميديا الأميركي جيم كاري للعودة إلى شخصية غرينش "لص عيد الميلاد"، التي قدمها منذ 23 عاماً، في فيلم حي من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز.وفند المكتب الإعلامي لكاري، كل ما يُنشر في الإعلام، وعبر مواقع التواصل، تكملة الفيلم الأساسي "How the Grinch Stole Christmas" واشتراط شركة الإنتاج وجود كاري في الجزء الجديد.ورفض المتحدث باسم"يونيفرسال بيكتشرز" الرد على أسئلة "بيبول" الأميركية عن مشروع جديد لشخصية "غرينش"، وشرط مشاركة كاري في الفيلم.وأعلن كاري خلال الترويج لفيلمه "Sonic the Hedgehog 2" في 2022، النسخة الحية من اللعبة الإلكترونية "سونيك"، تقاعده من التمثيلي بعد ما يقرب من أربعة عقود.وأوضح آنذاك لبرنامج Access Hollywood، أن عودته مرهونة بـ "نص معجزة" قادر على جذبه وإعادته إلى التصوير ليقدم عملاً جديداً يتناسب مع تاريخه الفني.وأكد أنه في هذه السن يحب حياته، الموزعة بين الرسم والهدوء، وأنه اكتفى بما قدّمه، ويريد أن يتفرغ لأمور تُغنيه على الصعيد النفسي والشخصي.