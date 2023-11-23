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فنون ومشاهير

وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:20
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غيب الموت الفنان الأردني رامي الخالد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وكان آخر منشور وثقه الخالد عبر حسابه في فيسبوك يعود إلى الثالث من الشهر الحالي، حيث نشر صورة برفقة ابنه علق عليها: "جمعة مباركة لكلّ المسلمين وإلى أهلنا في فلسطين الحبيبة مني أنا رامي الخالد وابني مجد رامي الخالد، الله يكون معهم يا رب".
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وكان الخالد قد قدم الألوان التراثية، وحظي بشعبية كبيرة، وشارك في مهرجانت محلية عديدة منها جرش وصيف عمان، وكذلك العربية والعالمية، منها مهرجان "هانوفر"، في ألمانيا.

بدأ مسيرته في أواخر التسعينيات مع فرقة الرمثا للفنون الشعبية، وكانت أغنية "مسعد يا تنور" قد لفتت الأنظار إليه بشكل كبير، وكذلك أغنية "شيللي".

أما النقلة النوعية لمسيرته فبدأت وهو بعمر 16 عاما، عندما شارك في مهرجان الأغنية الوطنية، وحصل على المركز الأول، فيما كانت أغنية "الطيب طيبك" من كلمات الشاعر حبيب الزيودي، وألحان إميل حداد هي التي شكلت علامة فارقة في مسيرته الغنائية. (فوشيا) 


المصدر: فوشيا
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