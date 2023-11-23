أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)

أطلت النجمة الأميركية، نيكول كيدمان، في حفل توزيع جوائز (CMA)، بفستانٍ باللون الأسود، كشف عن عضلات بطنها ونحافتها المفرطة، ما جعل الجميع يتساءلون عن السبب، وأثار الكثير من المخاوف حول صحتها.



وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن النجمة الشهيرة فقدت أكثر من 20 رطلاً من وزنها خلال الأشهر الأخيرة، ما جعلها تبدو نحيلةً جداً خلال ظهورها في ذلك الحفل، مشيرةً إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن فقدان كيدمان الوزن أصبح شديداً جداً، ما أبرز عظام جسدها.

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ونقلت الصحيفة، على لسان أحد أصدقاء نيكول، أنها أصبحت نحيفة جداً، لدرجة أن عظامها أصبحت بارزة، بينما تبدو أطرافها كأنها يمكن أن تنكسر عند هبوب ريحٍ قوية. بينما قال آخر: إن نيكول فقدت الكثير من الوزن، ويبدو أنها بحاجةٍ إلى دخول المستشفى.



وفي الشأن ذاته، أكدت تقارير أخرى أن المغني الأسترالي كيث أوربان، زوج نيكول كيدمان، لديه مخاوفه أيضاً بشأنها، وأنه قلقٌ جداً على صحتها، خاصةً أن فقدان النجمة للوزن جاء مدفوعاً بالرغبة في التنافس مع الممثلات الأصغر سناً، مثل: جينيفر لورانس، ومارغو روبي. (زهرة الخليج)







ونقلت الصحيفة، على لسان أحد أصدقاء نيكول، أنها أصبحت نحيفة جداً، لدرجة أن عظامها أصبحت بارزة، بينما تبدو أطرافها كأنها يمكن أن تنكسر عند هبوب ريحٍ قوية. بينما قال آخر: إن نيكول فقدت الكثير من الوزن، ويبدو أنها بحاجةٍ إلى دخول المستشفى.وفي الشأن ذاته، أكدت تقارير أخرى أن المغني الأسترالي كيث أوربان، زوج نيكول كيدمان، لديه مخاوفه أيضاً بشأنها، وأنه قلقٌ جداً على صحتها، خاصةً أن فقدان النجمة للوزن جاء مدفوعاً بالرغبة في التنافس مع الممثلات الأصغر سناً، مثل: جينيفر لورانس، ومارغو روبي. (زهرة الخليج)