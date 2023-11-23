20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصبحت نحيلة جدا ما أبرز عظام جسدها.. فنانة شهيرة تفقد كثيراً من وزنها (صورة)
Lebanon 24
23-11-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلت النجمة الأميركية، نيكول كيدمان، في حفل توزيع جوائز (CMA)، بفستانٍ باللون الأسود، كشف عن عضلات بطنها ونحافتها المفرطة، ما جعل الجميع يتساءلون عن السبب، وأثار الكثير من المخاوف حول صحتها.
وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن النجمة الشهيرة فقدت أكثر من 20 رطلاً من وزنها خلال الأشهر الأخيرة، ما جعلها تبدو نحيلةً جداً خلال ظهورها في ذلك الحفل، مشيرةً إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن فقدان كيدمان الوزن أصبح شديداً جداً، ما أبرز عظام جسدها.
Advertisement
ونقلت الصحيفة، على لسان أحد أصدقاء نيكول، أنها أصبحت نحيفة جداً، لدرجة أن عظامها أصبحت بارزة، بينما تبدو أطرافها كأنها يمكن أن تنكسر عند هبوب ريحٍ قوية. بينما قال آخر: إن نيكول فقدت الكثير من الوزن، ويبدو أنها بحاجةٍ إلى دخول المستشفى.
وفي الشأن ذاته، أكدت تقارير أخرى أن المغني الأسترالي كيث أوربان، زوج نيكول كيدمان، لديه مخاوفه أيضاً بشأنها، وأنه قلقٌ جداً على صحتها، خاصةً أن فقدان النجمة للوزن جاء مدفوعاً بالرغبة في التنافس مع الممثلات الأصغر سناً، مثل: جينيفر لورانس، ومارغو روبي. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
Lebanon 24
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
02:45 | 2023-11-23
23/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
16:44 | 2023-11-22
22/11/2023 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
23:04 | 2023-11-22
22/11/2023 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
05:00 | 2023-11-23
23/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتداء خطير.. 4 شهداء في قصف إسرائيليّ يطالُ الجنوب مساءً!
Lebanon 24
إعتداء خطير.. 4 شهداء في قصف إسرائيليّ يطالُ الجنوب مساءً!
16:41 | 2023-11-22
22/11/2023 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-11-23
كيت ميدلتون ترتدي تاجاً نادراً.. لم يُرَ منذ نحو 100 عام
13:15 | 2023-11-23
بعد طلاقها.. زينب ابنة هيفا وهبي بـ"لوك" مختلف وحركة مثيرة تقوم بها كوالدتها (صورة)
11:20 | 2023-11-23
وفاة فنان عربي شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية
11:00 | 2023-11-23
بعد 23 عاماً... هل يعود جيم كاري في "غرينش 2"؟
08:35 | 2023-11-23
الحكم على الفنان محمد رمضان بالسجن
08:00 | 2023-11-23
عناق رومنسي بين نجمين تركيين شهيرين في دبي.. والممثلة أطلّت بظهر مكشوف (صور)
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
23/11/2023 23:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
23/11/2023 23:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
23/11/2023 23:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24