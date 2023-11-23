كيت ميدلتون ترتدي تاجاً نادراً.. لم يُرَ منذ نحو 100 عام

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كعادتها في المناسبات الرسمية، اختارت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، أزياءها بعناية أثناء وجودها إلى جانب زوجها الأمير وليام، خلال مأدبة طعام، حيث بدت راقية وأنيقة وملكيةً بالفعل.ورغم أن كل أزيائها تُعبر عن كونها من أفراد العائلة الملكية البريطانية، وزوجة ولي العرش، فإن أكثر ما لفت الانتباه في إطلالتها الأخيرة تاجها المزيّن بالورود، الذي ارتدته لحضور المأدبة الرسمية، التي أقامها القصر البريطاني على شرف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وزوجته السيدة الأولى كيم كيون هي.وفي التفاصيل، اختارت كيت ميدلتون (41 عاماً)، أن تطل بأحد التيجان الملكية النادرة (ستراثمور روز)، الذي كانت تملكه الملكة الأم إليزابيث باوز ليون، ولم تُرَ هذه القطعة الألماسية المذهلة علناً منذ قرن تقريباً، بينما ارتدت فستاناً أبيض اللون من لمصممة الأزياء البريطانية جيني بيكهام، حمل تطريزات ذهبية تشبه ورود التاج.