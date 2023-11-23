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فنون ومشاهير

كيت ميدلتون ترتدي تاجاً نادراً.. لم يُرَ منذ نحو 100 عام

Lebanon 24
23-11-2023 | 16:00
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كعادتها في المناسبات الرسمية، اختارت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، أزياءها بعناية أثناء وجودها إلى جانب زوجها الأمير وليام، خلال مأدبة طعام، حيث بدت راقية وأنيقة وملكيةً بالفعل.

ورغم أن كل أزيائها تُعبر عن كونها من أفراد العائلة الملكية البريطانية، وزوجة ولي العرش، فإن أكثر ما لفت الانتباه في إطلالتها الأخيرة تاجها المزيّن بالورود، الذي ارتدته لحضور المأدبة الرسمية، التي أقامها القصر البريطاني على شرف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وزوجته السيدة الأولى كيم كيون هي.
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وفي التفاصيل، اختارت كيت ميدلتون (41 عاماً)، أن تطل بأحد التيجان الملكية النادرة (ستراثمور روز)، الذي كانت تملكه الملكة الأم إليزابيث باوز ليون، ولم تُرَ هذه القطعة الألماسية المذهلة علناً منذ قرن تقريباً، بينما ارتدت فستاناً أبيض اللون من لمصممة الأزياء البريطانية جيني بيكهام، حمل تطريزات ذهبية تشبه ورود التاج.
 


كما وضعت وشاحها الأزرق الملكي الفيكتوري، وثبتت وسام العائلة الملكية للملكة إليزابيث الثانية على الفستان نفسه، فيما انتعلت حذاء لامعًا بكعب عالٍ من «جيانفيتو روسي»، وحملت بين يديها حقيبة يد من الساتان الأبيض من تصميم أنيا هندمارش. وبالنسبة للإكسسوارات، اعتمدت الأميرة البساطة، إذ اختارت أن ترتدي قرطاً متدلياً من الألماس فقط.
 
ويتميز تاج «ستراثمور روز» بخمس زهور من الألماس، تمتد في تصميم يشبه الكرمة، وقد تمَّ إهداؤه إلى الملكة الأم والدة الملكة إليزابيث الثانية، عام 1923. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
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