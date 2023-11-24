في أحدث ظهور له... براد بيت يستعرض سيارته الفخمة (صورة)

ظهر النجم الهوليوودي براد بيت وهو يستعرض سيارته الفارهة وكأنه لا يعير اهتمامًا للاتهامات التي وجهها إليه ابنه بالتبني "باكس" مؤخرًا، حيث أطلق عليه انتقادات حادة عبر حسابه على إنستغرام.



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وتبني براد بيت "ماكس" عام 2007، بعد عام واحد فقط من تبنيه من قبل أنجلينا جولي في عام 2006. ورغم الادعاءات السلبية التي وجهها له ابنه، إلا أن بيت ظهر هادئًا في الصور التي التُقِطَت له من قبل مصوري الباباراتزي. وبدا بيت بالصور سعيدًا بجانب سيارته البورش الكهربائية الجديدة، وسط تفاعل واسع من متابعيه فور تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتبني براد بيت "ماكس" عام 2007، بعد عام واحد فقط من تبنيه من قبل أنجلينا جولي في عام 2006. ورغم الادعاءات السلبية التي وجهها له ابنه، إلا أن بيت ظهر هادئًا في الصور التي التُقِطَت له من قبل مصوري الباباراتزي.

ولم يتردد ابن النجم العالمي براد بيت، في وصف والده بأسوأ الألفاظ، معتبرًا إياه "حقيرًا من الطراز العالمي".

ونشر باكس انتقاداته اللاذعة عبر حسابه على موقع إنستغرام، حيث أكد أن براد بيت يثير رعب أطفاله الأربعة.

وفي تعليقه على صورة لبراد بيت وهو يتسلم جائزة الأوسكار، كتب باكس: "عيد أب سعيد لهذا العالم! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك فظيع وحقير، ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك".



وأضاف: "لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي؛ لأنك غير قادر على القيام بذلك، لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا، يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما".

وتبنت أنجلينا جولي باكس عندما كان عمره 3 سنوات، وانفصلت عن براد بيت في عام 2016، وظل الأطفال مع والدتهم وسط تقارير عن مشاكل عائلية بين الأبناء و"بيت".