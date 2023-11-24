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فنون ومشاهير

بالصور: جولة في منزل ماجدة الرومي الذي يعكس ذوقها الرفيع

Lebanon 24
24-11-2023 | 03:50
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السيدة ماجدة الرومي صاحبة الصوت الذي لطالما أطربنا، والأخلاق العالية، والذوق الرفيع الذي لا ينعكس فقط على أعمالها وشخصيتها وتصرفاتها، بل أيضاً على اختياراتها اليومية، وحتى على منزلها.
ويظهر في الصور التي سبق وشاركتها ماجدة على صفحاتها، ديكور منزلها الهادئ الكلاسيكي، ذو الألوان البعيدة عن زحمة عالم الفن.
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هل منزل ماجدة يكون من دون آلة موسيقية؟ طبعاً لا، فالبيانو يتوسط الصالون، والذي تعشقه ماجدة، خصوصاً أنها تستقبل العديد من الشعراء والكتاب والزملاء، ويقيمون الجلسات الفنية التي يتخللها موسيقى وعزف وغناء كما انها سبق واستقبلت الفانز في منزلها والكل يؤكد على ذوقها الرفيع.  
 
 
 
 
 
 
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