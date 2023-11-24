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فنون ومشاهير

بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:04
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تُوفيت الفنانة الممثلة الفرنسية الرومانية رونا هارتنر، عن 50 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، في مدينة تولون في جنوب فرنسا.
 
وبرزت رونا في بوخارست في فيلم "غادجو ديلو" عام 1997، من بطولة الممثل الفرنسي رومان دوري وإخراج توني غاتليف.
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وكانت هارتنر أيضاً موسيقية ومغنية، وتعاونت مع عدد من منسّقي الأسطوانات البارزين في مجال موسيقى الإلكترو البلقانية، كالألماني شانتيل و"دي جاي" تاغادا، وكذلك مع المخرج ديفيد لينش في سلسلة من المقطوعات.
 
وفي 2015، أصدرت ألبوم "ذي بالكانيك غوسبل" الذي يجمع بين الموسيقى الغجرية والإنجيلية والجاز. (الخليج)
 
 
 
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