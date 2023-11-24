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فنون ومشاهير
بعد شائعات ارتباطها بزوج ماغي بوغصن.. علاقة حب تجمع نور الغندور ووديع الشيخ؟
Lebanon 24
24-11-2023
|
09:34
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حصل موقع "فوشيا" على معلومات مؤكدة، تخص الشائعات التي تم الترويج لها مؤخراً، عن زواج المنتج اللبناني جمال سنّان، بالفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، خاصة في ظل وجود نور، بطلة شبه دائمة في الأعمال التي تنتجها شركة "إيلغز فيلم" التي يملكها سنّان، وآخرها مسلسل "عرابة بيروت".
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وأكد "فوشيا" أن أخبار ارتباط سنّان ونور عارية من الصحة، في ظل علاقة الحب الواضحة والمتينة التي تجمع سنان بزوجته الفنانة ماغي بو غصن، حيث لا يترك مناسبة إلا ويعبر عن حبه لزوجته التي يعتبرها من أهم النجمات في الوطن العربي، ويحثها على تقديم الأعمال التي تترك بصمة مميزة على الساحة الفنية.
كما تجمع علاقة صداقة وطيدة بين ماغي ونور، في ظل الأخبار الرائجة وشبه المؤكدة عن علاقة حب تجمع نور، بالفنان اللبناني وديع الشيخ، خاصة في ظل تواجدها بكثرة في بيروت خلال الشهور الماضية.
وكانت ماغي وزوجها، احتفلا قبل أيام قليلة بعيد ميلاد نور الغندور، حيث كتبت لها ماغي: "سنين كثيرة مليئة بالنجاح والصحة وراحة البال يا حبيبة قلبي، وعقبال المية"، فيما تمنى لها سنّان عمراً مديداً مليئاً بالكثير من النجاحات والمزيد من التألق. (فوشيا)
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