فنانة معروفة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني

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أعلنت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب، طالبة من الجهات المعنية التدخل بالأمر وإدخاله إلى مصر.وشاركت ريهام عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو للطفل الفلسطيني، وهو يتحدث عن الإصابة التي تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي، وكتبت: "حبيبي يا ابني، الطفل ده محتاج يجي مصر فورًا وأنا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر، أرجو تدخل كل الجهات المعنية".