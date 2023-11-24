رسالة غامضة.. فنانة شهيرة تثير قلق جمهورها

كتبت الفنانة ميرهان حسين عبر خاصية القصص المصورة في "إنستغرام" رسالة غامضة وجّهتها الى جمهورها.





وقالت ميرهان في رسالتها: "الدنيا مش مستاهلة وفانية بس محدش فاهم".







وعلّق الكثير من الجمهور على منشورها متسائلين عن سبب رسالتها تلك.

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