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فنون ومشاهير

رسالة غامضة.. فنانة شهيرة تثير قلق جمهورها

Lebanon 24
24-11-2023 | 16:50
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كتبت الفنانة ميرهان حسين عبر خاصية القصص المصورة في "إنستغرام" رسالة غامضة وجّهتها الى جمهورها.


وقالت ميرهان في رسالتها: "الدنيا مش مستاهلة وفانية بس محدش فاهم".



وعلّق الكثير من الجمهور على منشورها متسائلين عن سبب رسالتها تلك.
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المصدر: فوشيا
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ميرهان حسين

انستغرام

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