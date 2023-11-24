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فنون ومشاهير
تأجيل عرض فيلم ليلى علوي الجديد.. اليكم السبب
Lebanon 24
24-11-2023
|
23:00
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قررت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" من بطولة الفنانة ليلى علوي، تأجيل عرضه في دور السينما المصرية لمدة شهرين، وذلك بعد إعلان "مهرجان الجونة السينمائي" عقد دورته السادسة في منتصف كانون الأول المقبل.
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وبحسب مجلة "لها"، سينطلق العرض العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.
وأرجأت الشركة عرض الفيلم من 29 تشرين الثاني الجاري إلى 24 كانون الثاني 2024.
يذكر أن فيلم "آل شنب" من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري. ومن تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.
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