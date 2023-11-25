مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي وزوجته ملكة جمال

دخل الفنان اللبناني مهند زعيتر القفص الذهبي مع مدونة الموضة وملكة الجمال الأردنية لارا البوريني، اذ انتشر عدد من الصور و مقاطع الفيديو من الحفل.

وبحسب ما ظهر في الصور، يبدو ان مهند ولارا فضلا ان يكون الحفل بحضور الاقارب والاصدقاء فقط، اذ لم ينتشر عدد كبير من الصور و مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء عدد قليل من الصور، واخرى نشرتها لارا على حسابها عبر انستغرام لكن الغت خاصية التعليق عليها.

ورجح عدد من المتابعين ان يكون السبب وراء عدم نشر الكثير من الصور والفيديوهات هو قرار مهند و لارا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.