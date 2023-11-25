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فنون ومشاهير
اعلى درجات الوجع.. صورة لـ محمد رعد تبكي لورين قديح
Lebanon 24
25-11-2023
|
02:00
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نشرت الفنانة لورين قديح، على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وهو يحمل نعش ابنه
.
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وارفقت لورين الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "شو هيّي اعلى درجات الوجع؟ بَيّ يحمل نعش ابن.. بَيّ يدفن ابنو.. ويبكي، ويبتسم
".
تغريدة لورين تلك لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على كلامها وموقفها، اذ كتب احدهم: "أصيلة يا لورين.. بتكبري القلب.. الف تحية الك من نص الجنوب.. من المنطقة الحدودية.. الف تحية. (الجديد)
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