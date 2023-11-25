اعلى درجات الوجع.. صورة لـ محمد رعد تبكي لورين قديح

نشرت الفنانة لورين قديح، على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وهو يحمل نعش ابنه

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وارفقت لورين الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "شو هيّي اعلى درجات الوجع؟ بَيّ يحمل نعش ابن.. بَيّ يدفن ابنو.. ويبكي، ويبتسم ".