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فنون ومشاهير

اعلى درجات الوجع.. صورة لـ محمد رعد تبكي لورين قديح

Lebanon 24
25-11-2023 | 02:00
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نشرت الفنانة لورين قديح، على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وهو يحمل نعش ابنه.
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وارفقت لورين الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "شو هيّي اعلى درجات الوجع؟ بَيّ يحمل نعش ابن..  بَيّ يدفن ابنو.. ويبكي، ويبتسم".

تغريدة لورين تلك لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على كلامها وموقفها، اذ كتب احدهم: "أصيلة يا لورين.. بتكبري القلب.. الف تحية الك من نص الجنوب.. من المنطقة الحدودية.. الف تحية. (الجديد)
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