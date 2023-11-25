ابنة كارين رزق الله تتعرض للانتقادات بسبب اطلالتها الجريئة

تعرضت الممثلة اللبنانية الشابة نادية شربل، ابنة الكاتبة الممثلة كارين رزق الله من طليقها فادي شربل لموجة انتقادات كبيرة بسبب اطلالتها الاخيرة التي وثقتها بصورة عبر انستغرام.

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وظهرت نادية في الصورة بفستان اسود طويل، انما كشف جزء كبير من جسدها لا سيما الجزء العلوي منها ما دفع الجمهور الى ترك تعليقات قاسية.

وجاء في بعض التعليقات: "وينن اهلك؟".

في المقابل، دافع عدد كبير من المتابعين عن حرية نادية في اختيار الاطلالة التي تحب.

كما كان لافتا بشكل كبير تعليق والدة نادين، كارن رزق الله على الصورة معلنة اعجابها بها اذ كتيت بما معناه: "جميلة".