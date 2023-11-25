حالة عادل إمام الصحية... ما جديدها؟

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه اطمأن على صحّة الفنان عادل إمام من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

وقال الشناوي: "عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد". (لها)