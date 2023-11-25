Advertisement

فنون ومشاهير

حالة عادل إمام الصحية... ما جديدها؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1134315-638365181027199292.jpg
Doc-P-1134315-638365181027199292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه اطمأن على صحّة الفنان عادل إمام من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.
وقال الشناوي: "عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد". (لها)
Advertisement

مواضيع ذات صلة
هذه آخر تطورات الحالة الصحية لعادل إمام.. نجمة مصرية تكشف
lebanon 24
25/11/2023 16:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عادل إمام تنبأ بوفاة فنان وبكى عليه.. "إنت ميت ميت"!
lebanon 24
25/11/2023 16:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عادل إمام

حالة صحية

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2023-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2023-11-25
02:00 | 2023-11-25
00:00 | 2023-11-25
23:00 | 2023-11-24
16:50 | 2023-11-24
15:27 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24