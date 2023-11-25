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فنون ومشاهير
ممثلة شهيرة تعلن غيابها عن الموسم الرمضاني.. والسبب جمال سنان!
Lebanon 24
25-11-2023
|
12:00
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أعلنت الفنانة المصرية أيتن عامر غيابها عن موسم الدراما الرمضاني لعام 2024، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض أعمالها السينمائية الجديدة "درويلة"، و"عنب" و"الجنينة".
وبررت أيتن عامر غيابها عن السباق الرمضاني المقبل بالتحضير للمشاركة في عمل درامي عربي ضخم، يضم نخبة من نجوم الدراما العربية.
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وقالت في تصريحات صحافية: "سأتغيب عن السباق الدرامي الرمضاني في مصر هذا العام، بسبب انشغالي بالتحضير لعمل درامي عربي ضخم يضم عدداً كبيراً من الفنانين العرب من سوريا ولبنان، يقدمه المنتج الكبير جمال سنان".
وأضافت: "ليس لدي الحق حالياً في الحديث عن تفاصيله، ولكنه سيكون مفاجأة".
إلى ذلك، كشفت الفنانة المصرية أنها انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "درويلة"، الذي تجسد فيه شخصية "ميكا"، الفتاة الفقيرة التي تحلم بالشهرة والنجاح، فتعمل مطربة في ملهى ليلي، وتحارب الجميع حتى والدها من أجل تحقيق حلمها.
وأشارت إلى أن فيلم "درويلة" لن يكون الوحيد لها خلال الفترة المقبلة، إذ تنتظر أيضاً عرض فيلمي "عنب" مع الفنان صلاح عبد الله، و"الجنينة" مع بيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، مع هدوء الأوضاع في المنطقة.
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