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فنون ومشاهير

رسالة إلى تركي آل الشيخ من إبنة شقيقة صباح.. وماذا كشفت عن هويدا إبنة "الشحرورة"؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 14:00
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وجهت المخرجة اللبنانية كلودا عقل، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، رسالة عبر "فوشيا" إلى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لوفاة "الشحرورة" التي تصادف يوم غد الأحد 26 تشرين الثاني.
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وقالت عقل، إنها وعائلتها يتابعون باهتمام الجهود القيمة التي يقوم بها آل الشيخ، واصفة إياه بالإنسان الذي يمتلك ثقافة عالية وذوقاً رفيعاً، وأضافت: "المستشار تركي، من الأشخاص القلائل الذين يقدرون الإرث الفني، وهو يقدر الكبار الذين رحلوا وتركوا بصماتهم الخالدة في عالم الفن".

وتمنت كلودا بالنيابة عن عائلة "الشحرورة"، بأن تتم لفتة مميزة من تركي آل الشيخ، لذكرى خالتها الراحلة، من خلال تنظيم حفلة تكريمية لصباح في السعودية، خاصة وأنها غنّت لأهم شعراء وملحني الوطن العربي، فضلاً عن امتلاكها كنزاً من الأغاني العربية التراثية، التي لا تزال مطلوبة بقوة لغاية اليوم.

في سياق آخر، تطرقت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، في حوارها مع "فوشيا" إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بين صباح والفنانة فيروز في السنوات الاخيرة، وقالت: "كانت تذكرها دوما بكل احترام، وتصفها بالفنانة العظيمة وخفيفة الظل. وكانت تقدر أيضاً عائلة الرحباني كاملة، إلا أنها كانت تحمل في قلبها محبة خاصة للفنان زياد الرحباني الذي كانت تعتبره عبقرياً".‏

 وأكدت كلودا، أنه لا يجوز المقارنة بين صباح وفيروز، إذ لكل واحدة منهما خطها الخاص، إلا أنهما تتشابهان بتاريخهما الفني الكبير وتراثهما الجميل.

‏كما نفت كلودا عقل، الأخبار التي تحدثت عن اختفاء هويدا، ابنة الفنانة الراحلة صباح، وانقطاع أخبارها، مؤكدة أنها على تواصل دائم معها، كاشفة أنها تعيش حياتها بهدوء في أميركا.
 
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