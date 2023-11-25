مسلسل قصي خولي ودانييلا رحمة خارج دراما رمضان 2024.. والسبب؟

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خرج المسلسل الذي سيؤدي بطولته النجمان قصي خولي ودانييلا رحمة من العرض في دراما رمضان 2024، بعد أن كان من المتوقع أن ينطلق تصويره في الأيام القليلة المقبلة.وأكد مخرج المسلسل إيلي السمعان في تصريح لـ"فوشيا" تأجيله، في الوقت الذي لم يتم تحديد مصيره حتى الآن إن كان سيُعرض خارج السباق الرمضاني أو أن يتم إلغاؤه.فيما ذكرت أنباء أخرى أن المسلسل تأجل نتيجة ضيق الوقت وعدم الانتهاء من كتابة الحلقات الخاصة به.ويعتبر هذا المسلسل هو التعاون الأول بين قصي خولي وشركة "إيغل فيلمز" بعدما عمل خولي لسنوات مع شركة "صبّاح إخوان"، آخرها مسلسل "وأخيراً"، كتابة وإخراج أسامة عبيد الناصر، ولعب بطولته إلى جانب نادين نجيم وعُرض في شهر رمضان الماضي.من جانبها لم تصدر شركة "إيغل فيلمز" بيانا رسميا حتى اللحظة بشأن تأجيل مسلسل قصي ودانييلا رحمة.وكانت الشركة المنتجة تكتمت عن بعض ملامح المسلسل، قبل أن يخرج خولي بمقابلة تلفزيونية معلناً أن دانييلا رحمة هي شريكته في المشروع.