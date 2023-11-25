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فنون ومشاهير

مجدداً.. خالد أرغنش وتوبا بويوكوستن معاً في مسلسل جديد

Lebanon 24
25-11-2023 | 23:00
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ذكرت تقارير تركية أن الممثلين خالد أرغنش و توبا بويوكوستن الذي سبق والتقيا عام  2017 في فيلم İstanbul Kırmızısı، سيعودان بمسلسل بعنوان "كما لو لم يكن هناك غد" Yarınlar Yokmuş Gibi.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، سيلعب كل من توبا و خالد الدور الرئيسي في السلسلة المكونة من 4 أجزاء، و التي سيتم تصويرها لصالح إحدى المنصات الرقمية.
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وسيكون المسلسل من اخراج زينب جي أوشناي وهو مقتبس من فيلم iTERVIEW، ويتحدث عن قصة حب بين نجمة سينمائية وصحافي.

كما ستتولى كتابة العمل اكين اتالار التي سبق وقامت بكتابة أشهر المسلسلات التركية مثل "سنوات الصفصاف، عندما تنتظر الشمس، عروسات هاربات، اتصل بمدير أعمالي، أبي، بهجة حياتي".
 
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