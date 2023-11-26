"نادين نجيم بتخاف مني وعندي اسرار كتير".. تصريحات نارية لبطلة "كريستال" باميلا الكيك (فيديو)

Advertisement

شاركت الممثلة باميلا الكيك مؤخرا في برنامج "المجهول" مع الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ lbci.وقالت باميلا، خلال اجابتها عن سؤال حول من غيّبها عن الساحة التمثيلية ومن له مصلحة في هذا الموضوع: "اذا لم تكن تابعا لمجموعة أشخاص معينة يمكنها أن تحميك على الأرض فستكون مستهدفا بشكل أكبر وأنا قلت للجميع أن "السماء معي" .وأكدت ان "أنا أعمل على نفسي كثيرا ولا أعتب على أحد لم يبارك لي بنجاحي"، متابعة: "أنا أهنئ زملائي على نجاحاتهم على الصعيد الشخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا وسيرين عبد النور الأقرب بقماشة الروح".وقالت: "لم أر ماغي بو غصن منذ فترة طويلة وسمعت أنها تشيد بنجاحي في كريستال، ونادين نسيب نجيم لم تبارك لي وأعتقد أنها تخاف مني وهناك أمور كثيرة بينها وبيني من الماضي ولا أستطيع التحدث عنها الآن، وتابعت: "عندي اسرار كتير مخبيتا لبعدين".وأضافت: "لا أعتقد أنني اتقبل النقد الايجابي والتهنئة لأنني اعتدت أن أبقى في الظلمة وأن أفهم بطريقة خاطئة".وفي سياق منفصل، أشارت باميلا الكيك الى أن "الزميلات اللواتي أنتظر لأشاهد أعمالهن وأستمتع بمشاهدتهن، هن: ندى أبو فرحات أحبها جدا على المسرح ريتا حايك على المسرح، وأسأل ديامان بو عبود وينك؟ وكارمن بصيبص نريد وجودك أكثر".وتابعت: "سيرين عبد النور خانة جميلة ورائحة جميلة وطينة طيبة وزميلة صدوقة وهي تمر بالكثير ولكنها "قدها". أما دانييلا رحمة فهي زميلة وأفكر بشيء مرتقب معها".