Advertisement

فنون ومشاهير

الحزنُ يغمر ميرفت أمين.. ماذا قالت في عيدها الـ77؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1134458-638365774832664050.jpeg
Doc-P-1134458-638365774832664050.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني للفنانة المصرية ميرفت أمين بمناسبة عيد ميلادها الـ77، الذي وافق 24 تشرين الثاني، من زملائها الفنانين والجمهور.
 
لكن هذا اليوم صار تاريخاً منسياً عندها؛ فلم تعد تقبل على الاحتفال به، ولم تعد توقد شموعاً، ولم ترغب في الاستجابة لمقربين منها يدعونها للخروج والاحتفاء بها، وذلك منذ غابت صديقاتها الفنانات الثلاث تباعاً: شويكار، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز، اللواتي رحلن خلال عامي 2020 و2021.
Advertisement

في حديث لـ"الشرق الأوسط"، تقول ميرفت أمين والحزن لا يزال يسكن صوتها: "الفرحة غابت عني برحيل أقرب صديقاتي؛ كن يحتفلن بي ونخرج معاً، هناك بعض الأماكن التي اعتدنا الذهاب إليها، وكانت لنا طاولة نحجزها، هذه الأماكن لا أجرؤ على الذهاب إليها؛ هن دائماً في قلبي ولا يغبن عن بالي".

وعن إحساسها بمرور الزمن والعمر، تؤكد أن إحساسها بالعمر يتوقف على حالتها النفسية، وتضيف: "أحياناً أشعر بثقل الأيام والحزن، وأحياناً أكون سعيدة ومتفائلة، لكنني دائماً متصالحة مع الحياة، وأرى أن لكل مرحلة عمرية جمالها، غير أن هناك مناسبات أتوجع بها حينما أتذكرها".

وعن جمالها الهادئ وملامحها الدقيقة التي عرفت بها، تقول ميرفت أمين، التي وُلِدت في المنيا بصعيد مصر لأب مصري وأم إنكليزية: "ولدتُ بالصعيد بحكم عمل أبي، وبقينا بها عامين، ثم عدنا للقاهرة، وأنا خليط من أبي وأمي في الملامح، وفي الهدوء الذي كانا يتمتعان به".
 
وترى ميرفت أمين أن "القبول" أهم من الجمال، لأن الشكل الخارجي تعتاده العين مع الوقت ويصبح عادياً، لكن القبول شيء آخر، وهو الأبقى. (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:49 | 2023-11-26
04:29 | 2023-11-26
03:12 | 2023-11-26
01:55 | 2023-11-26
01:00 | 2023-11-26
23:00 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24