الحزنُ يغمر ميرفت أمين.. ماذا قالت في عيدها الـ77؟

فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني للفنانة المصرية ميرفت أمين بمناسبة عيد ميلادها الـ77، الذي وافق 24 تشرين الثاني، من زملائها الفنانين والجمهور.

Advertisement

لكن هذا اليوم صار تاريخاً منسياً عندها؛ فلم تعد تقبل على الاحتفال به، ولم تعد توقد شموعاً، ولم ترغب في الاستجابة لمقربين منها يدعونها للخروج والاحتفاء بها، وذلك منذ غابت صديقاتها الفنانات الثلاث تباعاً: شويكار، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز، اللواتي رحلن خلال عامي 2020 و2021.في حديث لـ"الشرق الأوسط"، تقول ميرفت أمين والحزن لا يزال يسكن صوتها: "الفرحة غابت عني برحيل أقرب صديقاتي؛ كن يحتفلن بي ونخرج معاً، هناك بعض الأماكن التي اعتدنا الذهاب إليها، وكانت لنا طاولة نحجزها، هذه الأماكن لا أجرؤ على الذهاب إليها؛ هن دائماً في قلبي ولا يغبن عن بالي".وعن إحساسها بمرور الزمن والعمر، تؤكد أن إحساسها بالعمر يتوقف على حالتها النفسية، وتضيف: "أحياناً أشعر بثقل الأيام والحزن، وأحياناً أكون سعيدة ومتفائلة، لكنني دائماً متصالحة مع الحياة، وأرى أن لكل مرحلة عمرية جمالها، غير أن هناك مناسبات أتوجع بها حينما أتذكرها".وعن جمالها الهادئ وملامحها الدقيقة التي عرفت بها، تقول ميرفت أمين، التي وُلِدت في المنيا بصعيد مصر لأب مصري وأم إنكليزية: "ولدتُ بالصعيد بحكم عمل أبي، وبقينا بها عامين، ثم عدنا للقاهرة، وأنا خليط من أبي وأمي في الملامح، وفي الهدوء الذي كانا يتمتعان به".