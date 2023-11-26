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فنون ومشاهير

على الرغم من انفصالهما كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد.. شاهدوا فخامة منزلهما (صور)

Lebanon 24
26-11-2023 | 01:55
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها الممثلة كارين رزق الله وهي تقوم بتزيين منزلها لفترة الأعياد.

وكانت كارين تقوم بتزيين شجرة الميلاد الكبيرة حيث قام عدد من أصدقائها برفعها على الأكف من اجل ان تتمكن من إكمال الزينة.
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يُذكر ان منزل كارين كناية عن فيلا مؤلفة من طابقين مع حوض سباحة في الخارج.
واللافت في الصور التي انتشرت وجود الممثل فادي شربل معها أثناء تزيين الشجرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعيش في المنزل نفسه على الرغم من انفصالهما أم انه كان متواجدا صدفة.
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان كارين وفادي تزوجا عام 2000، وأنجبت ابنتين هما: ناديا (من مواليد عام 2001) ونايا (من مواليد عام 2005)، وفي عام 2022 أكدت انفصالها عنه بعد شائعات عن طلاقهما استمرت لسنوات.


المصدر: ترجمة "لبنان 24" - Bloomberg
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