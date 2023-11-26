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فنون ومشاهير

العريس أصيب بمرض نادر وشفي منه.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه من إعلامية شاهدوا الصور

Lebanon 24
26-11-2023 | 04:29
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عقد مساء أمس السبت قران المخرج أحمد ثروت نجل الفنان المصري محمد ثروت، على الإعلامية لمى الشواربي، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل بمنطقة الزمالك.

وعقد القران الدكتور علي جمعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء والفن، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه محمد ثروت والد العريس وهو يبكي عقب دخوله قاعة عقد القران.
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وحضر حفل الزفاف عدد من الإعلاميين ونجوم كرة القدم منهم الخطيب رئيس النادي الأهلي والإعلامية منى الشاذلي، والفنان تامر حسني وماجد المصري وعلي الحجار، والإعلامي عمرو الليثي والفنان خالد زكي وعضوا مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج ومحمد الجارحي.

وكان أحمد ثروت ولمى الشواربي قد احتفلا بخطوبتهما عام 2022، ليتعرض بعدها "أحمد" للإصابة بمرض مناعي نادر في شباط الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، وسافر للخارج لتلقي العلاج حتى شفي منه، وعاد لحياته الطبيعية مرة أخرى، ليقرر الاحتفال بزفافه.

وشهد حفل زفاف أحمد ثروت ظهور الفنان تامر حسني بعد أن غاب عن الظهور طوال الأسابيع الماضية بسبب أحداث غزة، وإعلانه إصابته باكتئاب طوال تلك الفترة، لكنه ظهر في الحفل وقدم التهنئة للعروسين وقام بغناء أغنيته "حلو المكان".(لها)

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